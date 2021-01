Chi è Elenoire Casalegno, la nuova inviata de L’Isola dei Famosi 2021? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco chi è Elenoire Casalegno, attrice e presentatrice che sarà la nuova inviata de L’Isola dei Famosi 2021 Elenoire Casalegno è un’attrice, presentatrice ed ex modella. Nata a Savona il 28 maggio 1976, ha iniziato la sua carriera a soli diciotto anni prendendo parte a Look of Year, un concorso per aspiranti modelle. Da quell’esperienza, è stata scelta per condurre Jasmin, programma musicale di Italia 1. Successivamente, è diventata spalla di diversi volti televisivi, tra cui Massimo Lopez, Corrado Tedeschi, Claudio Cecchetto e Raimondo Vianello. Con quest’ultimo ha condotto Pressing in rete e il Festivalbar, trasmissione che accompagnò le serate estive dagli anni ’90 fino ai primi anni 2000. E’ stata inoltre una delle inviate ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco chi è, attrice e presentatrice che sarà ladedeiè un’attrice, presentatrice ed ex modella. Nata a Savona il 28 maggio 1976, ha iniziato la sua carriera a soli diciotto anni prendendo parte a Look of Year, un concorso per aspiranti modelle. Da quell’esperienza, è stata scelta per condurre Jasmin, programma musicale di Italia 1. Successivamente, è diventata spalla di diversi volti televisivi, tra cui Massimo Lopez, Corrado Tedeschi, Claudio Cecchetto e Raimondo Vianello. Con quest’ultimo ha condotto Pressing in rete e il Festivalbar, trasmissione che accompagnò le serate estive dagli anni ’90 fino ai primi anni 2000. E’ stata inoltre una delle inviate ...

egocentri_ca : Elenoire Casalegno inviata dell’isola 2021, chi come lei ?? #GFVIP - suxior : @FedericaSure Non credo sia cretina, solo che sia inutile. Non aggiunge niente. Non informa. Non intrattiene. Nient… - BotElenoire : elenoire ma chi cazzo sei berlusconi - vincycernic95 : Altro messaggio gratis alle prelievine IL GFVIP 1 L'HA VINTO ALESSIA MACARI MA DI CHI CI RICORDIAMO? ELENOIRE E V… - CiampaStan : @coralalia Vorrei sapere chi le ha suggerito di aggiungere una bevanda alcoolica a del semplice brodo..... Per caso… -