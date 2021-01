CHE DIO CI AIUTI 6, anticipazioni sesta puntata di giovedì 4 febbraio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) anticipazioni sesta puntata (undicesimo e dodicesimo episodio) della fiction Che Dio ci AIUTI 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 4 febbraio 2021. Che Dio ci AIUTI 6×11 – Il mio angelo Azzurra deve valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Quest’ultima, però, sembra già avere le idee chiare. Suor Angela appare molto tormentata: Erasmo possa essere suo figlio! Suor Costanza decide di iscrivere le coppie del convento a una gara di danza, che sarà giudicata dal popolare conduttore e ballerino Stefano De Martino. Che Dio ci AIUTI 6×12 – Segreti di famiglia Elisa, la sorella di suor Angela, torna ad Assisi portando in superficie dei segreti di famiglia. Intanto anche Erasmo, aiutato da Carolina, sta indagando per trovare ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 29 gennaio 2021)(undicesimo e dodicesimo episodio) della fiction Che Dio ci6, in onda in prime time su Rai 1. Che Dio ci6×11 – Il mio angelo Azzurra deve valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Quest’ultima, però, sembra già avere le idee chiare. Suor Angela appare molto tormentata: Erasmo possa essere suo figlio! Suor Costanza decide di iscrivere le coppie del convento a una gara di danza, che sarà giudicata dal popolare conduttore e ballerino Stefano De Martino. Che Dio ci6×12 – Segreti di famiglia Elisa, la sorella di suor Angela, torna ad Assisi portando in superficie dei segreti di famiglia. Intanto anche Erasmo, aiutato da Carolina, sta indagando per trovare ...

