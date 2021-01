Charlotte Casiraghi per Chanel, le immagini esclusive (Di venerdì 29 gennaio 2021) A inizio gennaio, Chanel ha svelato il nome, e il volto, della sua nuova testimonial e portavoce: una donna che non solo rispecchia l’indipendenza femminile e la naturale eleganza su cui Mademoiselle Coco ha costruito le fondamenta della sua maison, ma la cui storia personale e familiare, inoltre, è profondamente legata alla griffe. Parliamo nientemeno che di Charlotte Casiraghi, che ha inaugurato questo nuovo capitolo con Chanel illuminando la campagna della collezione prêt-à-porter per la Primavera/Estate 2021. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) A inizio gennaio, Chanel ha svelato il nome, e il volto, della sua nuova testimonial e portavoce: una donna che non solo rispecchia l’indipendenza femminile e la naturale eleganza su cui Mademoiselle Coco ha costruito le fondamenta della sua maison, ma la cui storia personale e familiare, inoltre, è profondamente legata alla griffe. Parliamo nientemeno che di Charlotte Casiraghi, che ha inaugurato questo nuovo capitolo con Chanel illuminando la campagna della collezione prêt-à-porter per la Primavera/Estate 2021.

