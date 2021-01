Challenger Antalya: Giannessi raggiunge i quarti. Suicidio Lorenzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Buone notizie a metà per i colori azzurri al Challenger di Antalya. Alessandro Giannessi (n.165 ATP) infatti si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale del torneo turco, secondo appuntamento della settimana oltre a Quimper. Lo spezzino ha domato il dominicano Roberto Cid Subervi (n.228 ATP), infliggendogli un perentorio 6-3 6-2 in 1h e 29 minuti di partita. Ai quarti se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar (n.110 ATP), testa di serie numero uno. Diventano dunque due gli azzurri tra gli ultimi otto giocatori al Challenger di Antalya. Non ce l’ha fatta purtroppo Paolo Lorenzi (n.150 ATP). Il senese ha perso contro il croato Duje Ajdukovic (n.321 ATP), di ben vent’anni più giovane, con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 (9-7) dopo 2h e 55 minuti di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Buone notizie a metà per i colori azzurri aldi. Alessandro(n.165 ATP) infatti si è guadagnato l’accesso aidi finale del torneo turco, secondo appuntamento della settimana oltre a Quimper. Lo spezzino ha domato il dominicano Roberto Cid Subervi (n.228 ATP), infliggendogli un perentorio 6-3 6-2 in 1h e 29 minuti di partita. Aise la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar (n.110 ATP), testa di serie numero uno. Diventano dunque due gli azzurri tra gli ultimi otto giocatori aldi. Non ce l’ha fatta purtroppo Paolo(n.150 ATP). Il senese ha perso contro il croato Duje Ajdukovic (n.321 ATP), di ben vent’anni più giovane, con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 (9-7) dopo 2h e 55 minuti di ...

TennisWebMag : @lorenzomusetti_ è salito nei quarti di finale del Challenger di Antalya (categoria 80), dopo un doppio turno vince… - Giampy_fortun : RT @TiebreaktennisI: Challenger Antalya: Molto bene #Musetti, avanti anche #Lorenzi e #Giannessi - livetennisit : Challenger Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo due azzurri (LIVEVIDEO) - StadioSport : Tennis, ATP Challenger Antalya: Musetti già ai quarti, vittorie per Lorenzi e Giannessi, out Giustino: Una giornata… - BetsFinland : ITF M15 Cairo: Hampel - Capecchi o21g @ 1,86 #1xbet #melbet #tennis #AusOpen #atp #challenger #quimper #itf #antalya #cairo -

Ultime Notizie dalla rete : Challenger Antalya Tennis lariano il canturino Andrea Arnaboldi fuori al 1° turno ad Antalya

Già perchè si è conclusa male l'avventura del tennista canturino Andrea Arnaboldi al Challenger Atp di Antalya organizzato dal Club Megasaray Open. Un avventura fin da subito travagliata per la ...

Tennis, Giustino subito fuori al challenger di Antalya

Anche al Callenger di Antalya, purtroppo, la sua avventura non è durata molto. Il forte atleta campano, attualmente numero 154 della classifica ATP di singolare, è stato battuto in tre set dal ...

Challenger Antalya: smette finalmente di piovere. Musetti vince due volte e vola ai quarti Ubi Tennis Challenger Antalya: Giannessi impeccabile. Lorenzi subisce la rimonta di Ajdukovic

Alessandro Giannessi approda ai quarti di finale del Challenger di Antalya. L'italiano ha superato in due set Roberto Cid Subervi, ostacolo non insormontabile, già superato a fine 2020 a Lisbona. Ales ...

Challenger Antalya: Giannessi raggiunge i quarti. Suicidio Lorenzi

Un grande Alessandro Giannessi conquista i quarti di finale del Challenger di Antalya. Lascia invece il torneo con enormi rimpianti Lorenzi.

Già perchè si è conclusa male l'avventura del tennista canturino Andrea Arnaboldi alAtp diorganizzato dal Club Megasaray Open. Un avventura fin da subito travagliata per la ...Anche al Callenger di, purtroppo, la sua avventura non è durata molto. Il forte atleta campano, attualmente numero 154 della classifica ATP di singolare, è stato battuto in tre set dal ...Alessandro Giannessi approda ai quarti di finale del Challenger di Antalya. L'italiano ha superato in due set Roberto Cid Subervi, ostacolo non insormontabile, già superato a fine 2020 a Lisbona. Ales ...Un grande Alessandro Giannessi conquista i quarti di finale del Challenger di Antalya. Lascia invece il torneo con enormi rimpianti Lorenzi.