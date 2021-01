Centrodestra al Colle: «No al Conte ter, ora si voti». M5S spaccato: i duri non vogliono intese con Renzi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessun appoggio a Conte e alla sua maggioranza senza numeri. Durante l'incontro coin il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Centrodestra, compatto, ha chiesto solo di andare a votare prima possibile. Abbiamo espresso preoccupazione - ha detto Salvini - per questo governo incapace: serve soluzione rapida. Abbiamo riproposto al Presidente la richiesta di elezioni. Piena disponibilità a collaborare su provvedimenti utili agli italiani Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessun appoggio ae alla sua maggioranza senza numeri. Durante l'incontro coin il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il, compatto, ha chiesto solo di andare a votare prima possibile. Abbiamo espresso preoccupazione - ha detto Salvini - per questo governo incapace: serve soluzione rapida. Abbiamo riproposto al Presidente la richiesta di elezioni. Piena disponibilità a collaborare su provvedimenti utili agli italiani

