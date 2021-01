C'è posta per te: ecco gli ospiti di sabato 30 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) sabato 30 gennaio alle ore 21:15 su Canale 5, quarto appuntamento stagionale per C'è posta per te , che continua a raccogliere ottimi risultati in termini di ascolti. Nelle prime tre puntate dell'edizione 2021, si è riscontrato un costante aumento del numero dei telespettatori che è passato dai 6.271.000 della serata di esordio di sabato 9 gennaio, ai 6.510.000 di sabato scorso. Complice del successo dello storico programma di Maria De Filippi, oltre alle storie che vengono raccontate in studio, anche la presenza di personaggi famosi, che vengono interpellati per fare delle sorprese ad alcuni destinatari della famosa busta, consegnata dai postini di Maria. Dopo la partecipazione di Luca Argentero, Sabrina Ferilli, Marco Bocci, Giulia Michelini, Irama, Can Yaman e ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 gennaio 2021)30alle ore 21:15 su Canale 5, quarto appuntamento stagionale per C'èper te , che continua a raccogliere ottimi risultati in termini di ascolti. Nelle prime tre puntate dell'edizione, si è riscontrato un costante aumento del numero dei telespettatori che è passato dai 6.271.000 della serata di esordio di, ai 6.510.000 discorso. Complice del successo dello storico programma di Maria De Filippi, oltre alle storie che vengono raccontate in studio, anche la presenza di personaggi famosi, che vengono interpellati per fare delle sorprese ad alcuni destinatari della famosa busta, consegnata dai postini di Maria. Dopo la partecipazione di Luca Argentero, Sabrina Ferilli, Marco Bocci, Giulia Michelini, Irama, Can Yaman e ...

amnestyitalia : Oggi #25gennaio è il quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Unisciti all'iniziativa di… - Gazzetta_it : #Zaniolo, 'C'è posta per te': il giallorosso sarà ospite di Maria De Filippi. - fanpage : Un risultato straordinario per #CePostaPerTe - maadlesbian : aneddoto divertente: mia madre ha pensato bene che la posta per me fosse l'inizio di relazione epistolare con chissà quale tipo ?? - badsi_ch : RT @iccu2: Online la Newsletter dell'#ICCU del mese gennaio 2021. Per ricevere la prossima direttamente al vostro indirizzo di posta elettr… -