C'è la gradita sorpresa: da lunedì le Marche in zona gialla. Cosa si può fare (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA - Tutto lasciava presagire che le Marche sarebbero rimaste in zona arancione e invece ecco la sorpresa del giallo. Il tutto da lunedì (e non da domenica come era trapelato in un primo momento). ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA - Tutto lasciava presagire che lesarebbero rimaste inarancione e invece ecco ladel giallo. Il tutto da(e non da domenica come era trapelato in un primo momento). ...

Annamaria___02 : @1394princess @GrandeFratello Ti assicuro che la 'sorpresa' come la chiami tu quella di stasera non sarà affatto gr… - MariaElenaCapo2 : RT @franccyilaria: «Sono prudentissima. Da parte mia è un atto di responsabilità andare avanti solo se vale veramente la pena. Se scriverò… - zikidlin : @daeuprising @deaneedscass si infatti non ti preoccupare. abbiamo litigato anche quando le ho fatto trovare il lett… - romvantic : RT @franccyilaria: «Sono prudentissima. Da parte mia è un atto di responsabilità andare avanti solo se vale veramente la pena. Se scriverò… - funzioniamo : RT @franccyilaria: «Sono prudentissima. Da parte mia è un atto di responsabilità andare avanti solo se vale veramente la pena. Se scriverò… -