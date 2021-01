Cava de’Tirreni | ridotte le tariffe per lo sport

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Per tutto il 2021 sarannodel 15 per cento leper l’utilizzo di tutti gli impiantiivi cittadini. La misura, deliberata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco Vincenzo Servalli, rientra tra gli interventi messi in atto dall’Amministrazione comunale per sostenere i settori in crisi a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tra cui anche le società ed associazioniive non professionistiche, allorquando le norme anticovid permetteranno la riprese delle attività. Alla società Cavese 1919 è stato applicata una riduzione della tariffa per l’uso del campoivo di Pregiato del 20 per cento a fronte degli oneri a carico della società di personale, pulizia e sanificazione. L'articolo ...