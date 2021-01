Caterina Balivo, quel segreto dal passato stupisce i fan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Caterina Balivo stasera sarà giudice del programma tanto atteso Il Cantante Mascherato in prima serata. Ma ha un segreto, scopriamo quale Fonte instagram (@CaterinaBalivo)Stasera in prima serata ci sarà il ritorno del programma Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, in cui ci saranno nuovi giudici, tra cui Caterina Balivo. Il programma consiste nel capire quale cantante si nasconde dietro al travestimento e sta proprio ai giudici capirlo. Caterina Balivo è conduttrice del programma Vieni da Me. Nasce a Napoli nel 1980 ed oltre ad essere una conduttrice è stata anche una modella. Ha partecipato infatti a Miss Italia presentandosi come Miss Campania ed è arrivata al terzo posto. Ma la nostra ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021)stasera sarà giudice del programma tanto atteso Il Cantante Mascherato in prima serata. Ma ha un, scopriamo quale Fonte instagram (@)Stasera in prima serata ci sarà il ritorno del programma Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, in cui ci saranno nuovi giudici, tra cui. Il programma consiste nel capire quale cantante si nasconde dietro al travestimento e sta proprio ai giudici capirlo.è conduttrice del programma Vieni da Me. Nasce a Napoli nel 1980 ed oltre ad essere una conduttrice è stata anche una modella. Ha partecipato infatti a Miss Italia presentandosi come Miss Campania ed è arrivata al terzo posto. Ma la nostra ...

