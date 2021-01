Caterina Balivo la massacrano sul web e lei risponde “Quello slip che indossi … “

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 29 gennaio 2021), fino a poco tempo fa era una delle presenze più amate del pomeriggio in Rai. Prima con “Detto fatto” che lei ci tiene a sottolineare che ha volutamente lasciato, poi con “Vieni da me” , i telespettatori la aspettavano e si sintonizzavano con lei senza mai mancare ad un appuntamento. Poi, ad un certo punto, laè sparita dallo schermo non si sa perché o per volere di chi ma è difficile pensare che sia stata una decisione della stessa conduttrice napoletana.viene attaccata sul web e leia tonosarà uno dei giudici de il Cantante mascherato la trasmissione che a breve condurrà, per la seconda edizione Milly Carlucci su Rai 1. All’inizio il posto di...