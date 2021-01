Catania, Di Piazza: “Rinunciato a tanti soldi per tornare. Passato alle spalle. Ai tifosi chiedo…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Di Piazza si ripresenta al Catania. L'attaccante veste di nuovo la maglia degli etnei. Dopo l'annuncio delle scorse ore, ecco anche qualche prima parola rilasciata a La Sicilia in cui conferma la sua grande voglia di fare bene anche con una particolare richiesta alla tifoseria.Di Piazza: "Passato alle spalle. Ai tifosi chiedo..."caption id="attachment 1086385" align="alignnone" width="707" Di Piazza/caption"Ho voluto fortemente tornare e vivere di nuovo questa esperienza", ha detto Di Piazza. "Sono cresciuto qui e sono molto legato alla maglia del Catania. Ero un ragazzino, poi negli anni vissuti nel settore giovanile sono diventato un calciatore. Devo molto al Catania. Non ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Disi ripresenta al. L'attaccante veste di nuovo la maglia degli etnei. Dopo l'annuncio delle scorse ore, ecco anche qualche prima parola rilasciata a La Sicilia in cui conferma la sua grande voglia di fare bene anche con una particolare richiesta alla tifoseria.Di: "sp. Aichiedo..."caption id="attachment 1086385" align="alignnone" width="707" Di/caption"Ho voluto fortementee vivere di nuovo questa esperienza", ha detto Di. "Sono cresciuto qui e sono molto legato alla maglia del. Ero un ragazzino, poi negli anni vissuti nel settore giovanile sono diventato un calciatore. Devo molto al. Non ...

