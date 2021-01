Catania, arriva l’attaccante Golfo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Golfo, nato a Palermo il 5 settembre 1994 e legato contrattualmente al Parma Calcio 1913. Nella stagione in corso, l’esterno offensivo ha disputato 11 gare, realizzando un gol, nel girone C del campionato Serie C. Dopo l’esperienza in D con la Pianese, l’attaccante ha esordito in ambito professionistico nel 2018/19 con il Trapani, contribuendo alla conquista della promozione in B con 5 gol nell’arco di 19 presenze. Nella scorsa annata, Golfo ha indossato la maglia del club siciliano tra i cadetti e successivamente quella del Potenza, agli ordini di mister Raffaele. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco, nato a Palermo il 5 settembre 1994 e legato contrattualmente al Parma Calcio 1913. Nella stagione in corso, l’esterno offensivo ha disputato 11 gare, realizzando un gol, nel girone C del campionato Serie C. Dopo l’esperienza in D con la Pianese,ha esordito in ambito professionistico nel 2018/19 con il Trapani, contribuendo alla conquista della promozione in B con 5 gol nell’arco di 19 presenze. Nella scorsa annata,ha indossato la maglia del club siciliano tra i cadetti e successivamente quella del Potenza, agli ordini di mister Raffaele. ITA Sport Press.

