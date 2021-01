Castello di Bracciano, la leggenda del fantasma di Isabella De Medici (Di venerdì 29 gennaio 2021) Era il 1558 quando nelle bellissime sale del Castello di Bracciano, che domina il lago omonimo fin da quando, una manciata di anni prima, gli Odescalchi lo avevano edificato su una vecchia rocca, si festeggiava il matrimonio fra la giovane Isabella De Medici, appena 14enne, e Paolo Giordano Orsini, anche lui poco più che un ragazzo. Il matrimonio fu tutt’altro che d’amore, come d’altronde si usava all’epoca: anzi a quanto pare venne orchestrato dal fratello di Isabella, Francesco, geloso dell’astro nascente che era la sorellina. Isabella infatti era bellissima e intelligente, parlava 5 lingue ed era chiamata “la stella di casa Medici”: Francesco, diventato signore di Firenze alla morte del padre Cosimo, pensò bene di destinarla in sposa ad un uomo che la storia ci ... Leggi su funweek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Era il 1558 quando nelle bellissime sale deldi, che domina il lago omonimo fin da quando, una manciata di anni prima, gli Odescalchi lo avevano edificato su una vecchia rocca, si festeggiava il matrimonio fra la giovaneDe, appena 14enne, e Paolo Giordano Orsini, anche lui poco più che un ragazzo. Il matrimonio fu tutt’altro che d’amore, come d’altronde si usava all’epoca: anzi a quanto pare venne orchestrato dal fratello di, Francesco, geloso dell’astro nascente che era la sorellina.infatti era bellissima e intelligente, parlava 5 lingue ed era chiamata “la stella di casa”: Francesco, diventato signore di Firenze alla morte del padre Cosimo, pensò bene di destinarla in sposa ad un uomo che la storia ci ...

