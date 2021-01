Caso Ibra-Lukaku, Gravina: “Immagine negativa, il Procuratore potrà adottare ulteriori provvedimenti” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato così il Caso Ibrahimovic-Lukaku, che ha portato alla squalifica dei due. Non è stata data un’Immagine positiva e bisogna metterla in discussione sotto diversi punti di vista. L’arbitro ha evidenziato quanto avrà visto in campo. La Procura adesso prenderà possesso del referto del giudice sportivo per capire a cosa si riferisce la squalifica: se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o frasi, credo che il Procuratore poi adotterà i provvedimenti più opportuni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha commentato così ilhimovic-, che ha portato alla squalifica dei due. Non è stata data un’positiva e bisogna metterla in discussione sotto diversi punti di vista. L’arbitro ha evidenziato quanto avrà visto in campo. La Procura adesso prenderà possesso del referto del giudice sportivo per capire a cosa si riferisce la squalifica: se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o frasi, credo che ilpoi adotterà ipiù opportuni. L'articolo ilNapolista.

ZZiliani : Poi sarebbe il caso che qualcuno dicesse a #Ibra che un conto è esercitare la leadership sgravando i compagni dal p… - iamfrancesco91 : @SerieA gravina come sempre indecente quando si parla di milan, sul caso suarez disse che si stava esagerato E ora… - Mapa_nrgy : RT @scar15385: Gravina che avrà 80 anni a fare lo spiegone su Ibra Lukaku dopo essersi messo la lingua al culo sul caso Suarez e non solo - NandoPiscopo1 : RT @scar15385: Gravina che avrà 80 anni a fare lo spiegone su Ibra Lukaku dopo essersi messo la lingua al culo sul caso Suarez e non solo - LGWsport : Ok #Gravina mettiamo in discussione tutto. Stupido o asino nel calcio io non l’ho mai sentito. Al massimo si da del… -