Casertana | ufficiale la cessione di Fedato al Gubbio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato laa titolo definitivo dell’attaccante Francescoal. Si chiude così l’esperienza del 28enne di Mirano in Campania, dopo un girone di andata caratterizzato da sole 8 presenze e un gol, ma soprattutto dai tanti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo. L’ex Foggia si trasferisce in Umbria alla corte di Vincenzo Torrente. Ilè attualmente tredicesimo con 23 punti in 20 gare nel girone B di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it.