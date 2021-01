Casalino al tramonto per colpa di Renzi? Il portavoce pop resiste: non mollo manco morto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rocco Casalino al tramonto. Se Renzi non riuscirà a rottamare Giuseppe Conte di certo ha già dato un duro colpo a quello che il Corriere chiama il “portavoce pop” di Palazzo Chigi. Se mai nascerà il Conte ter si fonderà sul sacrificio di Casalino. Casalino: io non mollo manco morto “Ma lui – scrive il Corriere – non si arrende: «Io non mollo manco morto. Certo non mi dimetto perché lo chiede Renzi». Finché il giurista pugliese sarà a Palazzo Chigi, ci sarà anche lui. Perché i 5 Stelle lo hanno blindato sin dal primo giorno, quando lo imposero come tutor e vigilante del professore arrivato dal nulla. E perché lui è sicuro che, se miracolosamente Conte dovesse mai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roccoal. Senon riuscirà a rottamare Giuseppe Conte di certo ha già dato un duro colpo a quello che il Corriere chiama il “pop” di Palazzo Chigi. Se mai nascerà il Conte ter si fonderà sul sacrificio di: io non“Ma lui – scrive il Corriere – non si arrende: «Io non. Certo non mi dimetto perché lo chiede». Finché il giurista pugliese sarà a Palazzo Chigi, ci sarà anche lui. Perché i 5 Stelle lo hanno blindato sin dal primo giorno, quando lo imposero come tutor e vigilante del professore arrivato dal nulla. E perché lui è sicuro che, se miracolosamente Conte dovesse mai ...

