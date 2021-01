Cartelle esattoriali rinviate di un mese. Gualtieri: “Non è la soluzione ottimale” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le Cartelle esattoriali sono state rinviate di un mese. Gualtieri: “Non è la soluzione ottimale. Servono valutazioni politiche impegnative”. ROMA – Le Cartelle esattoriali sono state rinviate di un mese. La decisione è stata presa in un Consiglio dei ministri in piena crisi di governo. “Quella trovata – ha detto in Cdm il ministro Gualtieri, riportato da La Repubblica – non è la soluzione ottimale perché sarebbero servite misure più articolare. Si tratta di uno degli effetti della crisi, che impedisce di assumere decisioni che richiedano valutazioni politiche impegnative“ Il comunicato “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lesono statedi un: “Non è la. Servono valutazioni politiche impegnative”. ROMA – Lesono statedi un. La decisione è stata presa in un Consiglio dei ministri in piena crisi di governo. “Quella trovata – ha detto in Cdm il ministro, riportato da La Repubblica – non è laperché sarebbero servite misure più articolare. Si tratta di uno degli effetti della crisi, che impedisce di assumere decisioni che richiedano valutazioni politiche impegnative“ Il comunicato “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente ...

fattoquotidiano : Stop alle cartelle esattoriali prorogato fino al 28 febbraio. Per il quinto decreto Ristori si attende il nuovo gov… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani, 11.30, saremo davanti a sede dell'Agenzia delle Entrate, a Roma: il governo da mesi doveva fare D… - matteosalvinimi : Venerdì proporremo al Capo dello Stato una visione di Paese diversa: taglio delle tasse con una Flat Tax al 15%, Pa… - xposeidone : RT @NoEvilHero: Hanno spostato la riscossione delle cartelle esattoriali al 28 febbraio come se in meno di un mese la povera gente riuscirà… - MassimoPiampian : RT @carlaruocco1: Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto che proroga il congelamento della riscossione delle #cartelle esattoria… -