Cartelle esattoriali | ok a mini-rinvio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Invio dellesospeso per un altro mese: secondo quanto si apprende da fonti del Governo, in Consiglio deistri è arrivato il semaforo verde al decreto di proroga fino alla fine di febbraio. Il provvedimento potrebbe essere “travasato” per la conversione nel decreto Milleproroghe. Quella trovata sullenon è “la soluzione ottimale” perché sarebbero servite “misure più articolate”. A dirlo, secondo quanto si apprende, ilstro dell’Economia Roberto Gualtieri durante il CdM in cui ha proposto ildi un mese. Si tratta, avrebbe sottolineato con i colleghi il titolare di Via XX Settembre, di uno degli “effetti dannosi” della crisi, che impedisce di assumere decisioni che richiedano ...

