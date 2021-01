Carmagnola | un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni

(Di venerdì 29 gennaio 2021), nel torinese, undi 39halae ildi appena 5. Successivamente ha tentato il suicidio A, in provincia di Torino, undi 39ha commesso un duplice omicidio. Difatti, l’, si è reso protagonista uccidendo lae ildi 5. L’atroce gesto è avvenuto nell’appartamento di via Barbaroux a. Subito dopo l’accaduto ha tentato il suicidio cercando di buttarsi dal balcone della propria abitazione. Il tutto è accaduto nella notte in seguito ad una lite familiare. L’è ora ricoverato al Cto di Torino ed è stato ...

Un uomo di 39 anni di Carmagnola, in provincia di Torino, si trova adesso ricoverato al Cto del capoluogo piemontese non in pericolo di vita e piantonato dai Carabinieri che lo hanno arrestato con ...Dopo aver assassinato i familiari, l'uomo ha provato di farla finita gettandosi dal balcone: ora si trova al Cto, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...