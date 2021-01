Carmagnola | uccide moglie e figlio | poi tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma si salva

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuovo dramma familiare nel torinese, a, dove questa notte intorno alle 3 un uomo italiano di 39 anni, Alexandro Riccio, ha ucciso lae ildi 5 anni e poi hato ildal, al terzo piano della palazzina di via Barbaroux 45, rimanendo però solo ferito. Il duplice omicidio al culmine di un litigio le cui motivazioni sono ancora da accertare. A dare l’allarme i vicini di casa svegliati dalle grida che arrivavano dall’appartamento. L’uomo è ora ricoverato al Cto di Torino e non è in pericolo di vita. Intanto sui social sono molti i commenti contro Alexandro Riccio: “Hai ucciso due angeli, assassino”, “come hai potuto?”, “spero che in carcere troverai il tuo”, sono alcuni dei messaggi postati sotto l’immagine ...