Carmagnola. Alexandro Riccio ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlioletto Ludovico

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dramma familiare nel Torinese dovehail figlio di 5 anni e la, poi ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone. I Carabinieri hanno trovato l’uomo a terra nel cortile del condominio., 39 anni, è ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. E’ piantonato dai militari in un reparto dell’ospedale. E’ successo ain un condominio di via Barbaroux. L’allarme nel cuore della notte è stato dato dai vicini svegliati dalle urla di un litigio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri.hala(39 ...