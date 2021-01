Carlotta Dell’Isola, le extension non sono un vezzo: dietro l’escamotage un doloroso motivo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al centro del dibattito social di tanti utenti, le extension di Carlotta Dell’Isola hanno attirato l’attenzione di molti telespettatori. La ragazza, ex protagonista di Temptation Island catapultata all’interno del GF Vip 5 da quasi sconosciuta, si è mostrata ben diversa da quell’esuberante personaggio emerso in Sardegna. Al centro delle vicende sentimentali con il suo Nello, Carlotta aveva conquistato il pubblico di Canale 5 per le reazioni spontanee e a volte ‘esagerate’ nei confronti del fidanzato fin troppo sconsiderato. Leggi anche >> Elisabetta Gregoraci colpisce ancora, programma cucito su di lei in prima serata: il progetto Mediaset Carlotta Dell’Isola, le extension oggetto di critiche sui social Entrata in corsa al GF Vip, Carlotta ha ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al centro del dibattito social di tanti utenti, ledihanno attirato l’attenzione di molti telespettatori. La ragazza, ex protagonista di Temptation Island catapultata all’interno del GF Vip 5 da quasi sconosciuta, si è mostrata ben diversa da quell’esuberante personaggio emerso in Sardegna. Al centro delle vicende sentimentali con il suo Nello,aveva conquistato il pubblico di Canale 5 per le reazioni spontanee e a volte ‘esagerate’ nei confronti del fidanzato fin troppo sconsiderato. Leggi anche >> Elisabetta Gregoraci colpisce ancora, programma cucito su di lei in prima serata: il progetto Mediaset, leoggetto di critiche sui social Entrata in corsa al GF Vip,ha ...

trash_italiano : Ci pensate che la puntata in più del #GFVIP che ci hanno rifilato servirà solo per eliminare Carlotta Dell'Isola? ?? - Notiziedi_it : Ecco perché Carlotta Dell’Isola indossa delle extension al GF Vip - GiuseppeporroIt : Carlotta Dell'Isola rivela il doloroso motivo per cui porta le extension: ecco che cosa ha dichiarato #gfvip… - Novella_2000 : Svelato il motivo per cui Carlotta Dell’Isola indossa delle extension al Grande Fratello Vip #gfvip - zazoomblog : Carlotta Dell’Isola spiega perché porta le extension al GF Vip: il doloroso motivo - #Carlotta #Dell’Isola #spiega… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola GF Vip, Signorini “spoilera” l’uscita di Matilde Brandi? Notizie.it