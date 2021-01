Carlotta Dell’Isola, il fidanzato Nello sente la sua mancanza: “È dura”, parla poi della proposta di nozze (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nello Sorrentino sente moltissimo la mancanza di Carlotta Dell’Isola, le farà la proposta di nozze al GF Vip? Ecco cosa ha detto Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Nel villaggio hanno rischiato di mettere fine alla loro relazione a causa di alcuni comportamenti che hanno infastidito entrambi, decisero però di concedersi un’altra possibilità. Grazie al reality delle tentazioni il loro rapporto è diventato ancora più forte, ad oggi si amano più di prima. Da qualche settimana si sono dovuti però separare, Carlotta sta infatti partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021)Sorrentinomoltissimo ladi, le farà ladial GF Vip? Ecco cosa ha dettoSorrentino hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Nel villaggio hanno rischiato di mettere fine alla loro relazione a causa di alcuni comportamenti che hanno infastidito entrambi, decisero però di concedersi un’altra possibilità. Grazie al reality delle tentazioni il loro rapporto è diventato ancora più forte, ad oggi si amano più di prima. Da qualche settimana si sono dovuti però separare,sta infatti partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale ...

