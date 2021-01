Carlo, re della musica e figlio della più bella attrice italiana: Ecco chi è (Di venerdì 29 gennaio 2021) Carlo Ponti è il figlio di una famosissima attrice che fu un vero e proprio simbolo di bellezza in quegli anni, andiamo a conoscerlo meglio C. Ponti (Instagram)Carlo Ponti è il figlio della famosissima attrice napoletana Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone e del produttore Carlo Ponti. Grazie alla sua grande carriera viene considerata una delle donne più importanti che abbiano solcato il grande schermo. Inizia la sua avventura in questo ambito da giovanissima, negli anni 50, grazie ai ruoli in commedie come Pane, amore e…Nel 1960 arriva la consacrazione. Con la regia di Vittorio De Sica interpreterà un ruolo ne “La ciociara” che gli valse addirittura il premio Oscar. Nel 1991, dopo una ... Leggi su kronic (Di venerdì 29 gennaio 2021)Ponti è ildi una famosissimache fu un vero e proprio simbolo di bellezza in quegli anni, andiamo a conoscerlo meglio C. Ponti (Instagram)Ponti è ilfamosissimanapoletana Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone e del produttorePonti. Grazie alla sua grande carriera viene considerata una delle donne più importanti che abbiano solcato il grande schermo. Inizia la sua avventura in questo ambito da giovanissima, negli anni 50, grazie ai ruoli in commedie come Pane, amore e…Nel 1960 arriva la consacrazione. Con la regia di Vittorio De Sica interpreterà un ruolo ne “La ciociara” che gli valse addirittura il premio Oscar. Nel 1991, dopo una ...

