Carlo Calenda raccomandato alla Ferrari? Lui confessa tutto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo tanti anni l’ex ministro dello Sviluppo,, rivela di essere entrato nelladi Montezemolo non per merito suo, ma grazie a preziosi agganci.di è battuto in veste di manager prima, ministro dello Sviluppo economico poi, e leader di Azione oggi, per un’Italia diversa, fondata sul merito e sulla trasparenza, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Duro ancheche su Twitter scrive, 'solo qualche giorno fa avevo ricordato con orgoglio il coraggio di Renzi a San Pietroburgo nel ricordare a Putin i diritti delle minoranze e i valori ...Lo ha scritto su Twittera proposito della conferenza di Matteo Renzi in Arabia Saudita. "Prendere soldi da governi di paesi stranieri mentre eserciti ancora un'attività politica è ...Dopo tanti anni Carlo Calenda rivela di essere entrato nella Ferrari di Montezemolo non per merito suo, ma grazie a preziosi agganci.M5s attacca Renzi: “Può ricevere compensi dall’Arabia Saudita?”. Calenda sulla linea dei pentastellati: “Immorale e pericoloso” “Ho presentato un’interrogazione al Governo per sapere come sia possibil ...