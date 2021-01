Carles Perez, il futuro potrebbe essere lontano da Roma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 20 gennaio 2021 - Negli ultimi giorni di mercato resta ancora da chiare la situazione che ha come protagonista Carles Perez : il giocatore è arrivato a Roma un anno fa ma in questi mesi non è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 20 gennaio 2021 - Negli ultimi giorni di mercato resta ancora da chiare la situazione che ha come protagonista: il giocatore è arrivato aun anno fa ma in questi mesi non è ...

marcoconterio : ?????? Giornate di incontri per il dg della #Roma, Tiago Pinto, che è sempre a Milano per la questione relativa a… - Datafriedkin : RT @PagineRomaniste: Mercato, ore decisive per #Fazio al #Parma. #Sampdoria su #Santon, #CarlesPerez potrebbe fare rientro in Spagna #ASR… - PagineRomaniste : Mercato, ore decisive per #Fazio al #Parma. #Sampdoria su #Santon, #CarlesPerez potrebbe fare rientro in Spagna… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: tante richieste per Carles Perez dalla Liga, ma resterà in giallorosso #AsRoma - infoitsport : Dzeko e non solo: Pinto a Milano per decidere il destino di Carles Perez -