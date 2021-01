Caos Procure | pg Salvi | ‘azione disciplinare per 27 magistrati | per 17 già chiesto giudizio’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – ‘Sono state emanate linee guida per l’esame dei molti casi emersi dalle indagini della Procura di Perugia; esse hanno distinto i casi di effettiva rilevanza, perché in violazione del precetto tipico, dalle condotte che, pur in contrasto con precetti etici o deontologici, rientravano nell’attribuzione del Csm o dell’Anm, alla quale pure la legge attribuisce uno specifico ruolo, attraverso il suo codice etico, da quelle ‘ infine ‘ che non hanno alcuna valenza negativa”. Lo ha detto il procuratore generale della Cassazione Giovanninella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.‘Le linee guida sono state elaborate dal gruppo di lavoro e quindi rese pubbliche, in piena trasparenza, per consentire di conoscere e valutare le scelte operate. Esse hanno sin qui portato all’esercizio ...