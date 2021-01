Cantante Mascherato a rischio | Milly Carlucci preoccupa | che succede?

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha dato poche ore fa una notizia che nessuno si aspettava e che riguarda la prima serata: cosa è successo? foto facebookSembra che per la padrona di casa di Rai Uno non ci sia davvero pace, proprio come successo nei mesi scorsi per Ballando con le stelle, la conduttrice si trova ancora una volta con un piccolo intoppo per la sua prima serata. Questa sera infatti torna in onda con la prima serata della seconda stagione del, ma dalla sua pagina social arrivano degli aggiornamenti non confortanti che potrebbero mettere atutto. Prima di scoprire di cosa si tratta, ricordiamo che solo nei giorni scorsi lei stessa era stata protagonista di una piccola querelle a ...

Tony969696 : RT @bubinoblog: 'UNA NOTTATA TERRIBILE': MILLY CARLUCCI E IL COVID CHE IRROMPE AL CANTANTE MASCHERATO - Tony969696 : RT @IlContiAndrea: #llCantanteMascherato, ecco gli indizi per capire chi sono le nove maschere. #MillyCarlucci: “Show a prova di Covid” htt… - _complessata : @Antonella___p Nonee, il cantante mascherato >>> - PasqualeMarro : Milly Carlucci, Cantante Mascherato: “Si è consumato un dramma” - _carotino : Orietta non ha ancora superato il cantante mascherato, se le tolgono pure la bella canzone di Sanremo impazzisce.…… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Milly Carlucci torna su Rai1 con il '', il programma in onda dal 29 gennaio, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il successo di 'Ballando con le stelle', la conduttrice ritorna per cinque venerdì ...Milly Carlucci sta per tornare in tv con la seconda edizione de Il. Dopo il grande successo di Ballando con le stelle, la conduttrice originaria di Sulmona sta scaldando i motori per stupire ancora una volta il pubblico con una trasmissione fatta ...Stasera in Tv, Il Cantante Maxherat, Grande Fratello e Titolo V. Sul 20 film di fantascienza con George Clooney.Al via stasera la seconda edizione del talent show "Il Cantante Mascherato". Tra i concorrenti c'è l'Orsetto, scopriamo di chi si tratta.