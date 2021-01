Campania, 1.175 positivi e tasso all’8,1%. Oltre tremila guariti (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativi a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. positivi del giorno: 1.175 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 999 Sintomatici: 71 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 14.380 (di cui 2.021 antigenici) Totale positivi: 219.418 (di cui 1.167 antigenici) Totale tamponi: 2.397.782 (di cui 21.099 antigenici) Deceduti: 21 (*) Totale deceduti: 3.725 guariti: 3.101 Totale guariti: 154.051 * 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativi ae deceduti per coronavirus.del giorno: 1.175 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 999 Sintomatici: 71 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 14.380 (di cui 2.021 antigenici) Totale: 219.418 (di cui 1.167 antigenici) Totale tamponi: 2.397.782 (di cui 21.099 antigenici) Deceduti: 21 (*) Totale deceduti: 3.725: 3.101 Totale: 154.051 * 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di ...

rep_napoli : Covid in Campania, oggi 1.175 positivi, di cui 105 identificati da tamponi rapidi [aggiornamento delle 17:19] - iISud24 : Coronavirus in Campania, 1.175 casi e 21 morti. Aumenteranno le dosi di vaccino #29gennaio #campania… - napolista : Campania, 1.175 positivi e tasso all'8,1%. Oltre tremila guariti Registrati altri 21 decessi, ma cala la pressione… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Campania, 1.175 nuovi casi e 21 morti: il bollettino - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – 1.175 nuovi casi e 3.101 guariti in Campania -