Cambia cognome per rientrare in Italia: trovato a casa del pusher, scatta l’arresto per entrambi (Di venerdì 29 gennaio 2021) In zona Anagnina, un’operazione della Polizia di Stato, si è conclusa con 2 distinti arresti: uno per spaccio e l’altro per inottemperanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale. Durante un servizio antidroga, gli investigatori del II Distretto San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, hanno notato il classico “viavai” strada/cliente/appartamento in una delle vie limitrofe al capolinea della metro A. Dopo un breve appostamento i poliziotti sono entrati in azione bloccando e perquisendo l’abitazione di G.I. , 46enne originario dell’Albania. Divisi in 2 vani, uno posto nella dispensa e l’altro vicino alla porta di accesso, sono stati trovati 28 kg di marijuana e 2280 euro in contanti. G.I. è stato arrestato e dovrà rispondere di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Roma, tenta il suicidio: salvato da Polizia e Vigili del Fuoco Nello stesso appartamento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) In zona Anagnina, un’operazione della Polizia di Stato, si è conclusa con 2 distinti arresti: uno per spaccio e l’altro per inottemperanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale. Durante un servizio antidroga, gli investigatori del II Distretto San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, hanno notato il classico “viavai” strada/cliente/appartamento in una delle vie limitrofe al capolinea della metro A. Dopo un breve appostamento i poliziotti sono entrati in azione bloccando e perquisendo l’abitazione di G.I. , 46enne originario dell’Albania. Divisi in 2 vani, uno posto nella dispensa e l’altro vicino alla porta di accesso, sono stati trovati 28 kg di marijuana e 2280 euro in contanti. G.I. è stato arrestato e dovrà rispondere di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Roma, tenta il suicidio: salvato da Polizia e Vigili del Fuoco Nello stesso appartamento, ...

