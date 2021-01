Calhanoglu negativo al Covid | ritorno in campo a Bologna?

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è guarito dal: il turco del Milan lo ha comunicato sui social. Possibile che torni a parlare sulgià da sabato Hakannon è più positivo al-19 e potrebbe tornare a disposizione di Pioli già dalla sfida di sabato 30 gennaio contro il. La notizia arriva proprio dal calciatore turco che, dopo due settimane di assenza, ha comunicato la sua guarigione attraverso un post sul suo profilo Instagram (vedi in basso). Una buona notizia, dunque, per il Milan, che arriva alla gara contro ildopo la doppia sconfitta contro Atalanta e Inter. Quest’ultima, tra l’altro, colorata dalla lite Lukaku-Ibrahimovic. I rossoneri sono quindi alla caccia del riscatto nel momento più delicato della stagione. Al momento ...

AntoVitiello : #Calhanoglu su Instagram annuncia di essere negativo al Covid - Sport_Mediaset : +++ #Milan, #Calhanoglu negativo al #COVID19: “Sono tornato”. #Ultimora #SportMediaset - enrygattoj12 : RT @mefisto94_: Quando in collegamento devi dare la notizia del tampone negativo di Calhanoglu - galoppop : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Hakan #Çalhanoglu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si s… - Danielee1899 : RT @mefisto94_: Quando in collegamento devi dare la notizia del tampone negativo di Calhanoglu -

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: 'AC Milan comunica che Hakanè risultatoal tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite ......buone notizie arrivate da Hakan, uno dei punti fermi del suo scacchiere tattico: come annunciato dal club e dallo stesso numero 10 rossonero su Instragram, il turco è risultato...Milano, 29 gennaio 2021 – Finalmente in casa rossonera è arrivata una buona notizia: Hakan Calhanoglu è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. E' stato lo stesso giocatore turco ad annuncia ...Calhanoglu negativo, il trequartista turco torna a disposizione di Pioli e sarà convocato per Bologna: ma giocherà da titolare?