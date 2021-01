Calenda contro Renzi: “Pagato dall’Arabia Saudita, immorale e pericoloso” (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o influenzare la politica estera dopo aver preso soldi personalmente dall’Arabia Saudita?“. Carlo Calenda, leader di Azione, attacca Matteo Renzi per la partecipazioni del leader di Italia Viva ad una conferenza ad Abu Dhabi, dove l’ex premier ha intervistato il principe saudita Mohammad Bin Salman. Renzi è oggi al centro delle critiche anche per la decisione del governo di bloccare l’export di armi verso Arabia Saudita e Emirati Arabi, autorizzato nel 2016 dal governo dell’ex segretario del Pd. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o influenzare la politica estera dopo aver preso soldi personalmente dall’Arabia Saudita?“. Carlo Calenda, leader di Azione, attacca Matteo Renzi per la partecipazioni del leader di Italia Viva ad una conferenza ad Abu Dhabi, dove l’ex premier ha intervistato il principe saudita Mohammad Bin Salman. Renzi è oggi al centro delle critiche anche per la decisione del governo di bloccare l’export di armi verso Arabia Saudita e Emirati Arabi, autorizzato nel 2016 dal governo dell’ex segretario del Pd.

