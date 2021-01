Calciomercato Torino: Mandragora ha detto sì. Cosa manca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rolando Mandragora ha detto sì alla corte del Torino e del suo ex allenatore Davide Nicola: ecco la situazione del centrocampista Rolando Mandragora sembra destinato a vestire la maglia del Torino. il centrocampista dell’Udinese, di proprietà della Juventus, avrebbe raggiunto l’accordo con i granata dove ritroverebbe Davide Nicola. Come riportato da Sky Sport, tutto fatto tra Udinese e Torino. Mancherebbe solo l’accordo con la Juventus per la società granata: il centrocampista avrebbe espresso la sua volontà di vestire la maglia granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rolandohasì alla corte dele del suo ex allenatore Davide Nicola: ecco la situazione del centrocampista Rolandosembra destinato a vestire la maglia del. il centrocampista dell’Udinese, di proprietà della Juventus, avrebbe raggiunto l’accordo con i granata dove ritroverebbe Davide Nicola. Come riportato da Sky Sport, tutto fatto tra Udinese e. Mancherebbe solo l’accordo con la Juventus per la società granata: il centrocampista avrebbe espresso la sua volontà di vestire la maglia granata. Leggi su Calcionews24.com

