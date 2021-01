Calciomercato Milan, l’ultima idea è Douglas Costa: ma c’è un ostacolo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Douglas Costa, in rotta con il Bayern Monaco Il Milan pensa ad un altro ex Juventus dopo Mandzukic? Sì, secondo Tuttosport. Come riportato dal quotidiano piemontese, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Douglas Costa. Il brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma a causa dello scarso rendimento, i tedeschi potrebbero interrompere l’accordo. L’ostacolo per il brasiliano della Juventus al Milan sarebbe rappresentato dall’ingaggio di 6 milioni di euro. Douglas Costa, secondo Tuttosport, avrebbe dato il via libera alla Juventus per trattare il suo passaggio in rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021): i rossoneri avrebbero messo gli occhi su, in rotta con il Bayern Monaco Ilpensa ad un altro ex Juventus dopo Mandzukic? Sì, secondo Tuttosport. Come riportato dal quotidiano piemontese, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su. Il brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma a causa dello scarso rendimento, i tedeschi potrebbero interrompere l’accordo. L’per il brasiliano della Juventus alsarebbe rappresentato dall’ingaggio di 6 milioni di euro., secondo Tuttosport, avrebbe dato il via libera alla Juventus per trattare il suo passaggio in rossonero. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Douglas Costa, in rotta con il Bayern Monaco. Il Milan pensa ad un altro ex Juventus dopo Mandzukic? Sì, secondo Tut ...

Leao in versione rapper è Way 45: è uscito il suo primo disco

Rafael Leao in arte Way 45. L'attaccante del Milan si è dato anche alla musica e oggi è uscito il suo primo disco, intitolato Beginning, con sette canzoni rap, trap e drill. Il 21enne portoghese vede ...

