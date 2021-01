Calciomercato Milan | che bomba | arriva un altro ex Juve? 

Leggi su inews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021), clamorosodi mercato:in extremis unex Juventus dopo Mandzukic?di mercato in casa: spunta Douglas Costa per questo rush finale di gennaio. Sì, parliamo del fantasista brasiliano conosciuto in Italia con la maglia della Juventus. E a sganciare tale granata è il quotidiano TuttoSport, il quale riferisce L'articolo proviene da Inews.it.