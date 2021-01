Calciomercato: la Casertana restituisce un giovane alla Roma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è chiusa l’avventura di Lorenzo Valeau con la Casertana. La società rossoblu ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con la Roma per il rientro nella capitale del difensore classe 1999. “La Casertana FC comunica di aver formalizzato il rientro anticipato all’AS Roma dal prestito in rossoblu del difensore Lorenzo Valeau, a cui va il ringraziamento per la professionalità mostrata nel lavoro quotidiano al servizio dei falchi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è chiusa l’avventura di Lorenzo Valeau con la. La società rossoblu ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con laper il rientro nella capitale del difensore classe 1999. “LaFC comunica di aver formalizzato il rientro anticipato all’ASdal prestito in rossoblu del difensore Lorenzo Valeau, a cui va il ringraziamento per la professionalità mostrata nel lavoro quotidiano al servizio dei falchi“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Catanzaro, sfuma l'arrivo di Cuppone dalla Casertana - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Casertana, è fatta per Rosso: i dettagli dell'operazione - UglionoRoberto : Per #Adopo niente #Portsmouth. Il #Torino ha rifiutato l’offerta degli inglesi. #Viterbese e #Casertana sul giocatore. #calciomercato - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Casertana, trattativa avanzata per Rosso del Mantova -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Casertana L'Arezzo blinda la difesa con Pinna

In carriera ha vestito le maglie di Melfi, Cosenza, Casertana e Catanzaro. Ha complessivamente all'attivo 8 gol e 11 assist. Viste le assenze di Sbraga e Cherubin, entrambi espulsi sabato scorso, non ...

Fu a un passo dall'Avellino, ora può rinforzare la Cavese

Avellino . Inizia il conto alla rovescia in vista della fine della finestra invernale di calciomercato , che chiuderà i battenti il prossimo primo febbraio. La Casertana , che a Bisceglie ha inanellato il terzo successo consecutivo , si coccola Cuppone , che con il gol al ' Ventura' ha ...

Calciomercato: la Casertana restituisce un giovane alla Roma anteprima24.it Valeau torna alla Roma

Torna alla Roma Lorenzo Valeau. Il terzino sinistro classe '99 termina anzi tempo il suo prestito alla Casertana. Questo il comunicato del club: "La Casertana FC comunica di aver ...

Calciomercato: la Casertana restituisce un giovane alla Roma

Caserta – Si è chiusa l’avventura di Lorenzo Valeau con la Casertana. La società rossoblu ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con la Roma per il rientro nella capitale del difensore cla ...

In carriera ha vestito le maglie di Melfi, Cosenza,e Catanzaro. Ha complessivamente all'attivo 8 gol e 11 assist. Viste le assenze di Sbraga e Cherubin, entrambi espulsi sabato scorso, non ...Avellino . Inizia il conto alla rovescia in vista della fine della finestra invernale di, che chiuderà i battenti il prossimo primo febbraio. La, che a Bisceglie ha inanellato il terzo successo consecutivo , si coccola Cuppone , che con il gol al ' Ventura' ha ...Torna alla Roma Lorenzo Valeau. Il terzino sinistro classe '99 termina anzi tempo il suo prestito alla Casertana. Questo il comunicato del club: "La Casertana FC comunica di aver ...Caserta – Si è chiusa l’avventura di Lorenzo Valeau con la Casertana. La società rossoblu ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con la Roma per il rientro nella capitale del difensore cla ...