Calciomercato Juventus, si tratta per Scamacca: contropartita individuata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gianluca Scamacca pare in questo momento sia l’unica soluzione percorsa dalla Juventus. Salvo trattative sottotraccia ben tenute nascoste dai dirigenti bianconeri, il centravanti del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa, sembra essere la pista più calda di questo mercato di riparazione. Con Paratici che avrebbe individuato la contropartita giusta per sbloccare l’affare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Le ultime notizie davano per avvenuto un incontro tra Fabio Paratici e Giovanni Carnevali, dirigenti rispettivamente di Juventus e Sassuolo, proprio per discutere dell’affare Scamacca. Secondo il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato, ospite della trasmissione Calcio Totale – Speciale ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gianlucapare in questo momento sia l’unica soluzione percorsa dalla. Salvotive sottotraccia ben tenute nascoste dai dirigenti bianconeri, il centravanti del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa, sembra essere la pista più calda di questo mercato di riparazione. Con Paratici che avrebbe individuato lagiusta per sbloccare l’affare. LEGGI ANCHE:, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Le ultime notizie davano per avvenuto un incontro tra Fabio Paratici e Giovanni Carnevali, dirigenti rispettivamente die Sassuolo, proprio per discutere dell’affare. Secondo il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato, ospite della trasmissione Calcio Totale – Speciale ...

DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - DiMarzio : #Juventus | Ufficiale: #Rovella è bianconero, #Portanova e #Petrelli al #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale #Akè alla #Juventus e Tongya all'#OM - cn1926it : #CALCIOMERCATO LIVE – #Rovella è della #Juventus. #Roma, oggi visite mediche per #ElShaarawy - calciomercatoit : ????#Milan, si valuta il colpo #DouglasCosta: il #BayernMonaco non lo riscatterà dalla #Juventus, terreno fertile pe… -