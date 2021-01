Calciomercato Juventus, sfida alle big di Serie A per due talentuosi fratelli (Di venerdì 29 gennaio 2021) La prossima estate di Calciomercato potrebbe mettere a confronto Juventus,Inter e Milan per quanto riguarda l’acquisto dei fratelli Vignato, entrambi giovani talenti offensivi del calcio nostrano. Questo quanto affermato da Seriebnews.com, secondo la quale l’acquisto dei due potrebbe avvenire proprio in coppia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Emanuel Vignato, fratello maggiore classe 2000, milita nel Bologna mentre il fratello minore Samuele milita nel Chievo Verona, in Serie B, ed è un classe 2004. Entrambi sono considerati molto talentuosi ed in particolare il più giovane sarebbe ambito da Juventus, Inter e Milan, appunto, già in vista del prossimo mercato estivo. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La prossima estate dipotrebbe mettere a confronto,Inter e Milan per quanto riguarda l’acquisto deiVignato, entrambi giovani talenti offensivi del calcio nostrano. Questo quanto affermato dabnews.com, secondo la quale l’acquisto dei due potrebbe avvenire proprio in coppia. LEGGI ANCHE:, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Emanuel Vignato, fratello maggiore classe 2000, milita nel Bologna mentre il fratello minore Samuele milita nel Chievo Verona, inB, ed è un classe 2004. Entrambi sono considerati moltoed in particolare il più giovane sarebbe ambito da, Inter e Milan, appunto, già in vista del prossimo mercato estivo. LEGGI ...

