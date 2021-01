Calciomercato Juventus | Paratici sfida le big d’Europa per un giovanissimo argentino

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La, sempre molto attenta con il lavoro di scouting globale, avrebbe adocchiato untalentodi appena 15 anni. Sul ragazzo ci sarebbe da tempo il Real Madrid, il quale come riporta AS, lo seguirebbe da tempo su indicazione dell’ex tecnico Santiago Solari e durante le prossime sessioni di mercato potrebbe pensare all’affondo. LEGGI ANCHE:, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Solari ha lasciato il Real Madrid dopo pochi mesi dal suo incarico ad interim come tecnico della prima squadra nei primi mesi del 2019, in tempo però per indicare ai Blancos un talentuosissimo calciatore, suo connazionale, indicatogli dal fratello. La, e non solo, rappresenterebbe una forte concorrente al ...