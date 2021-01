Calciomercato, in estate il Chelsea tenterà il colpo Haaland (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Chelsea, dopo aver esonerato Lampard e aver ingaggiato al suo posto Tuchel, pensa già al futuro: secondo Sky Sports, infatti, i Blues proveranno il colpo Haaland nella sessione estiva di Calciomercato. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund si sta confermando anche questa stagione a livelli altissimi, e rientra già di diritto, nonostante sia solo un classe 2000, tra gli attaccanti più forti del panorama europeo. La base d’asta sarà quindi altissima, e la concorrenza agguerrita, ma già nella scorsa sessione estiva di Calciomercato il Chelsea aveva dimostrato di non temere rivali, in tal senso, mettendo a segno colpi costosissimi come Timo Werner e Kai Havertz. Si prospetta un’esatte infuocata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il, dopo aver esonerato Lampard e aver ingaggiato al suo posto Tuchel, pensa già al futuro: secondo Sky Sports, infatti, i Blues proveranno ilnella sessione estiva di. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund si sta confermando anche questa stagione a livelli altissimi, e rientra già di diritto, nonostante sia solo un classe 2000, tra gli attaccanti più forti del panorama europeo. La base d’asta sarà quindi altissima, e la concorrenza agguerrita, ma già nella scorsa sessione estiva diilaveva dimostrato di non temere rivali, in tal senso, mettendo a segno colpi costosissimi come Timo Werner e Kai Havertz. Si prospetta un’esatte infuocata. SportFace.

