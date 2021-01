CALCIOMERCATO: il campionato al centro di tutto, ma le trattative continuano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Occhio alla giornata di campionato che indubbiamente prenderà su di se tutte le attenzioni con numerose sfide interessanti. Fonte Instagram @parmacalcio1913Torna il campionato di calcio, e chiaramente il mercato passa in secondo piano, anche se, altrettanto chiaramente le trattive continuano e non si fermano. Nel frattempo però molte sfide interessanti ci sono in programma tra la serata di oggi e domenica. Alcune determinanti sotto il profilo della continuità cercata, altre per confermare la posizione in classifica e non lasciarla andare, magari dopo un passo falso in campo. Il Napoli di Gattuso, ad esempio è impegnato in casa propria contro il Parma. Vittorioso nei quarti di finale di Coppa Italia contro il modesto Spezia, gli azzurri cercano nuovamente quella continuità troppe volte mancata. Insigne e compagni ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Occhio alla giornata diche indubbiamente prenderà su di se tutte le attenzioni con numerose sfide interessanti. Fonte Instagram @parmacalcio1913Torna ildi calcio, e chiaramente il mercato passa in secondo piano, anche se, altrettanto chiaramente le trattivee non si fermano. Nel frattempo però molte sfide interessanti ci sono in programma tra la serata di oggi e domenica. Alcune determinanti sotto il profilo della continuità cercata, altre per confermare la posizione in classifica e non lasciarla andare, magari dopo un passo falso in campo. Il Napoli di Gattuso, ad esempio è impegnato in casa propria contro il Parma. Vittorioso nei quarti di finale di Coppa Italia contro il modesto Spezia, gli azzurri cercano nuovamente quella continuità troppe volte mancata. Insigne e compagni ...

Giovanni1962RM : @Vatenerazzurro1 Ragazzi lasciamo stare il calciomercato e rimaniamo concentrati sul campionato e la Coppa Italia,… - VerFilippo : #Falco-#StellaRossa le cifre: ??1.2 milioni di quota fissa+0.3 di bonus se il club serbo dovesse accedere alla fase… - sportli26181512 : Serie B, Spal-Monza: faccia a faccia per la promozione, '1' a 2,95 e '2' a 2,50: Il progetto per entrambe era di di… - sportli26181512 : Premier League, che novità: dal 6 febbraio due cambi in più in caso di colpo alla testa: Novità in Premier League.… -