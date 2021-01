Calciomercato Catania, Golfo è ufficiale: l’esterno offensivo, accostato al Palermo, in prestito dalla Juve Stabia. I dettagli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, su vari social e forum online, le voci su Francesco Golfo, centrocampista palermitano in forza alla Juve Stabia, vedevano il Palermo F.C. interessato all'esterno di centrocampo, il cui cartellino è di proprietà del Parma. Nelle ultime ore, invece, l'indiscrezione, lanciata dalla redazione sportiva "Catanista.eu", che vedeva il calciatore della Juve Stabia vicino a vestire la maglia rossazzurra , ha trovato le sue conferme nell'ufficialità della società etnea, sull'approdo al Catania, a titolo temporaneo, dell’esterno offensivo Francesco Golfo.Di seguito il comunicato ufficiale della società etnea."Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, su vari social e forum online, le voci su Francesco, centrocampista palermitano in forza alla, vedevano ilF.C. interessato all'esterno di centrocampo, il cui cartellino è di proprietà del Parma. Nelle ultime ore, invece, l'indiscrezione, lanciataredazione sportiva "Catanista.eu", che vedeva il calciatore dellavicino a vestire la maglia rossazzurra , ha trovato le sue conferme nell'ufficialità della società etnea, sull'approdo al, a titolo temporaneo, delFrancesco.Di seguito il comunicatodella società etnea."Il Calciocomunica di aver acquisito a ...

ideaRACatania : ??ARENA: L’FC CI TENTA. L’ambizioso FC Messina ha messo nel mirino uno dei baby etnei. Chiesto al Catania il giovan… - WiAnselmo : Calciomercato #Catania, Golfo è ufficiale: l'esterno offensivo, accostato al #Palermo, in prestito dalla Juve Stabi… - Mediagol : Calciomercato #Catania, Golfo è ufficiale: l'esterno offensivo, accostato al #Palermo, in prestito dalla Juve Stabi… - giallorossiME : RT @NewsTuttoC: NOTIZIA TC - Catania, per il 2000 Arena interesse dell'FC Messina - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Catania, per il 2000 Arena interesse dell'FC Messina -