Calcio | visite mediche per Stephan El Shaarawy Il Faraone ad un passo dal ritorno alla Roma

Stephan El Shaarawy ad un passo dal ritorno alla Roma. Dopo settimane di rumors e trattative sembra tutto fatto per l'approdo del "Faraone" in giallorosso. Il calciatore ha voluto fortemente questa soluzione per potersi rilanciare, anche in chiave nazionale, dopo le stagioni cinesi con lo Shanghai Shenhua. Secondo quanto riportato da Ansa, il calciatore è arrivato in mattinata a Villa Stuart dove sono in corso di svolgimento le visite mediche. Un'operazione che si sarebbe dovuta concludere già alcuni giorni fa ma El Shaarawy ha dovuto rispettare i 21 giorni di isolamento dopo aver contratto il Covid-19, per questo motivo solo oggi si è potuto sottoporre agli esami per l'idoneità sportiva.

