Calcio estero, Klopp schianta Mourinho! Allarme Sergio Ramos: le news del 29 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Torna a ruggire il Liverpool. La squadra di Klopp fa suo lo scontro d’alta classifica contro il Tottenham, schiantando per 3-1 a domicilio la formazione allenata da Mourinho. Firmino apre le marcature, prima del raddoppio nella ripresa di Alexander-Arnold. Hojbjerg accorcia le distanze, con il tris dei ‘Reds’ che chiude la contesa firmato da Mane. I campioni d’Inghilterra rientrano in zona Champions, lontani quattro punti dalla capolista Manchester City (che ha però una partita in meno). Il Liverpool non vinceva da ben 5 partire in Premier League: l’ultimo successo risaliva allo scorso 19 dicembre nel roboante 7-0 rifilato al Crystal Palace. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Torna a ruggire il Liverpool. La squadra difa suo lo scontro d’alta classifica contro il Tottenham,ndo per 3-1 a domicilio la formazione allenata da Mourinho. Firmino apre le marcature, prima del raddoppio nella ripresa di Alexander-Arnold. Hojbjerg accorcia le distanze, con il tris dei ‘Reds’ che chiude la contesa firmato da Mane. I campioni d’Inghilterra rientrano in zona Champions, lontani quattro punti dalla capolista Manchester City (che ha però una partita in meno). Il Liverpool non vinceva da ben 5 partire in Premier League: l’ultimo successo risaliva allo scorso 19 dicembre nel roboante 7-0 rifilato al Crystal Palace. ...

CesareDiCintio : La stretta della #SerieA sulla pirateria, che reca un danno di circa 200 milioni di euro all'industria #calcio? Se… - ale_rasch : @romanismo85 Cioe' paghi l inter x prendere Dzeko? Pensa quanto e' stronzo Conte che capisce meno di calcio di noi… - Fantacalcio : Tottenham, per Kane infortunio a entrambe le caviglie: ecco quanto starà fuori - cn1926it : #Liga spagnola, #Tebas: “La #SuperLega distruggerebbe il calcio, e non solo…” - ItaSportPress : Rooney e la frecciata al Chelsea: 'Non mi ha sorpreso l'esonero di Lampard. I blues gestiscono certe cose in questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio estero Calcio Estero, notizie e calciomercato: gli aggiornamenti del 27 gennaio Calcio News 24 Il calcio italiano tira un sospiro di sollievo: via libera al Decreto Crescita

(di Federico Navarro) – Dopo settimane di incertezza e appena prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, il Governo ha approvato il decreto attuativo che permetterà alle società sportive di us ...

Scommesse calcio, Serie A: Bologna-Milan trappola per Pioli, Inter e Juve sognano vetta della classifica su SportitaliaBet

Bologna-Milan è la partita che apre il sabato degli anticipi: la vittoria esterna dei rossoneri è quotata 1,85 contro il 3,79 del pareggio e il 4,08 del segno ‘1’ a favore dei felsinei. Il programma d ...

(di Federico Navarro) – Dopo settimane di incertezza e appena prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, il Governo ha approvato il decreto attuativo che permetterà alle società sportive di us ...Bologna-Milan è la partita che apre il sabato degli anticipi: la vittoria esterna dei rossoneri è quotata 1,85 contro il 3,79 del pareggio e il 4,08 del segno ‘1’ a favore dei felsinei. Il programma d ...