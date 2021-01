Cadiz-Atletico Madrid | formazioni | quote | pronostici Problemi per Carrasco e Mario Hermoso

Leggi su infobetting

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante il cammino in campionato dell’sia fino a questo momento quasi trionfale, Diego Pablo Simeone sa benissimo che alzare il piede dall’acceleratore potrebbe portare: l’deve tenere questa nota fino alla fine se vuole vincere la Liga, perchèe Barça non sono mai veramente morti finchè la matematica non li esclude. InfoBetting: Scommesse Sportive e