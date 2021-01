Bundesliga | lo Stoccarda passa contro il Magonza | 2-0 e decimo posto ottenuto La classifica aggiornata

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lobatte ilper 2-0.Risultato netto quello maturato nell'unico anticipo del diciannovesimo turno di. I padroni di casa sono riusciti ad ottenere tale importante risultato grazie ai gol di Kalajdzic prima e Wamangituca poi, non dando minima possibilità agli avversari di ribaltare una partita dominata in lungo e in largo. Lo, in seguito a questi tre punti, balza momentaneamente aldella, lasciandosi alle spalle - almeno per una notte - Hoffenheim e Augsburg, mentre gli ospiti restano fermi alla penultima posizione con soli dieci punti all'attivo.Di seguito la.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="22"

