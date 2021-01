Bufera sul web per Demi Moore che si mostra così Incredibile com’era prima Le foto del cambiamento

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stata un sex symbol negli anni ’90, come dimenticare il celebre striptease del film omonimo; ma ancora oggi a 58 è una delle donne più belle del mondo tanto che è stata chiamata a sfilare per Fendi alla Paris Fashion Week dedicata alle collezioni Haute Couture per lavera/Estate 2021, dove è apparsa seria e statuaria come ogni modella che si rispetti. Cosa è successo al suo viso? Ma la domanda che tutti si sono posti dopo averla vista è sempre la stessa:si è rifatta? Nonostante lei abbia sempre negato di esser ricorsa alla chirurgia plastica dichiarando al Daily Mail che non giudica chi lo fa, il giornale afferma Tra i lavori cheha presumibilmente svolto c’è la liposuzione ai fianchi, alle cosce e allo stomaco, che si stima sia costata £ 16.000, un’operazione di protesi ...