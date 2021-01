Bucarest (Romania) – Nuovo incendio in ospedale 4 morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un incendio nel principale ospedale di Bucarest, che tratta pazienti affetti da Covid-19, ha ucciso quattro persone. Lo ha reso noto l’Ispettorato rumeno per le emergenze (Isu). Meno di tre mesi fa un disastro simile aveva devastato uno stabile nella città nordorientale di Piatra-Neamt, uccidendo dieci pazienti. “Tre pazienti sono stati trovati morti e un Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unnel principaledi, che tratta pazienti affetti da Covid-19, ha ucciso quattro persone. Lo ha reso noto l’Ispettorato rumeno per le emergenze (Isu). Meno di tre mesi fa un disastro simile aveva devastato uno stabile nella città nordorientale di Piatra-Neamt, uccidendo dieci pazienti. “Tre pazienti sono stati trovatie un

apnvoyage : I Highlights della Romania da Bucarest 8 giorni - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Romania. Ancora un ospedale in fiamme: 4 morti Bucarest. Incendio nel princi… - pdammora : Romania – Rep. Moldavia Un viaggio nel passato sui territori della Romania Grande di una volta da Bucarest 8g - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Romania, rogo in ospedale di Bucarest: quattro morti #romania - Davide16530662 : RT @MediasetTgcom24: Romania, rogo in ospedale di Bucarest: quattro morti #romania -