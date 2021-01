Brutto incidente per Nek, il cantante confessa: “Ho rischiato di morire dissanguato” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi”. A dirlo è Nick che intervistato a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha raccontato il drammatico incidente che gli è capitato. Brutto incidente per Nek, il cantante confessa: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto, nei migliori avrei perso i sensi”. A dirlo è Nick che intervistato a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha raccontato il drammaticoche gli è capitato.per Nek, il: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

