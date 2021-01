Brigitte Bardot | affermazioni choc | ‘Il Covid è una buona cosa | regola la sovrappopolazione’

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono dellequelle rilasciate daal settimanale Oggi. Nella lunga intervista la diva francese ha detto la sua su molti temi delicati, come la pandemia di-19 e l’immigrazione. Ecco alcune (discutibili) frasi pronunciate dalla: il suo pensiero sul«Non uso mascherine. Non mi proteggo – esordisce la– non ne ho bisogno, non vedo nessuno». «Temo che ile le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine». Prosegue la diva degli anni 60. «Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti. Mi chiede se questo virus è una ...

